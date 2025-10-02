Zazzaroni litiga con lo streamer Enerix | cos’è avvenuto durante la trasmissione calcistica

Zazzaroni si infuria: il litigio tra il direttore del Corriere dello Sport e il tifoso del Milan Enerix: la discussione tra i due. È diventata immediatamente virale la lite tra Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, e Enerix, noto streamer tifoso del Milan. Il conflitto è scoppiato durante un episodio del vodcast Numer1, una trasmissione calcistica che Zazzaroni ha creato insieme a Sandro Sabatini e Giuseppe Cruciani, con l’intento di sfidare i luoghi comuni che spesso dominano il mondo del calcio. La scintilla che ha acceso la discussione è arrivata quando Zazzaroni, parlando del suo ruolo, ha affermato: «Io sono un esperto di calcio, non di comunicazione». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zazzaroni litiga con lo streamer Enerix: cos’è avvenuto durante la trasmissione calcistica

