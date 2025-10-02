Zanetti sicuro | Il Verona deve giocare bene Questi due giocatori sono in crescita

Calcionews24.com | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zanetti prepara Verona-Sassuolo: «La prestazione è la priorità, i risultati arriveranno» Dopo la sconfitta rimediata contro la Roma, l’Hellas Verona si prepara a ospitare il Sassuolo nell’anticipo della sesta giornata di campionato. Il tecnico Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita, analizzando il momento della squadra e le sfide che attendono . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

zanetti sicuro il verona deve giocare bene questi due giocatori sono in crescita

© Calcionews24.com - Zanetti sicuro: «Il Verona deve giocare bene. Questi due giocatori sono in crescita»

In questa notizia si parla di: zanetti - sicuro

Zanetti sulla trasferta a Madrid contro l’Atletico: «Conosco bene Simeone e il suo staff e sono sicuro di questa cosa»

Zanetti sicuro: «Chivu avrà una carriera di successo. Lucescu? Ricordo i suoi allenamenti, era avanti a molti. Su Lautaro…»

Festa sicuro: «Coi prezzi di oggi Barella vale 90 milioni, ma ha giurato fedeltà all’Inter! Sulla sfida di oggi col Cagliari e sul mio rapporto con Zanetti…»

zanetti sicuro verona deveZanetti sicuro: «Il Verona deve giocare bene. Questi due giocatori sono in crescita» - Sassuolo: «La prestazione è la priorità, i risultati arriveranno» Dopo la sconfitta rimediata contro la Roma, l’Hellas Verona si prepara a ospitare il Sassuolo nell’anticipo del ... Come scrive calcionews24.com

zanetti sicuro verona deveVerona, Zanetti: "Faremo di tutto per la prima vittoria. Infortunio per Al-Musrati" - L'Hellas Verona insegue la prima vittoria in campionato: domani sera la sfida interna contro il Sassuolo, i gialloblu ci arrivano con tre punti raccolti. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Zanetti Sicuro Verona Deve