Zanetti prepara Verona-Sassuolo: «La prestazione è la priorità, i risultati arriveranno» Dopo la sconfitta rimediata contro la Roma, l’Hellas Verona si prepara a ospitare il Sassuolo nell’anticipo della sesta giornata di campionato. Il tecnico Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita, analizzando il momento della squadra e le sfide che attendono . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Zanetti sicuro: «Il Verona deve giocare bene. Questi due giocatori sono in crescita»