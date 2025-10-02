You don’t know me | la miniserie di Netflix da non perdere prima della stagione 4 di the lincoln lawyer

Con l’attesa per la quarta stagione di The Lincoln Lawyer che si avvicina, gli appassionati del genere legale e poliziesco possono trovare interessanti alternative su piattaforme come Netflix. Tra queste, spicca la miniserie You Don’t Know Me, composta da quattro episodi, che si distingue per un approccio innovativo al racconto di un processo giudiziario e alle tematiche di moralità e giustizia. Questa produzione rappresenta una valida anteprima per chi desidera approfondire i temi trattati nella futura stagione della serie con protagonista Mickey Haller. you don’t know me: una serie giudiziaria sottovalutata su Netflix. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

