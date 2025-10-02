Yoox ha deciso di interrompere «con effetto immediato» la procedura di licenziamento collettivo che coinvolgeva 211 dipendenti, con l’obiettivo di «individuare soluzioni condivise con le organizzazioni sindacali». A renderlo noto è stato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, precisando che l’azienda ha accolto «l’invito del ministro Adolfo Urso ». Il quale ha espresso soddisfazione per la decisione, affermando: «Siamo finalmente sulla strada giusta. Oggi si apre una nuova fase, che auspico possa condurre, in tempi congrui, a una soluzione condivisa e quindi accettabile da tutte le parti coinvolte». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Yoox, sospesi i licenziamenti di 211 lavoratori