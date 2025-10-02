Yoox sospesi i licenziamenti di 211 lavoratori
Yoox ha deciso di interrompere «con effetto immediato» la procedura di licenziamento collettivo che coinvolgeva 211 dipendenti, con l’obiettivo di «individuare soluzioni condivise con le organizzazioni sindacali». A renderlo noto è stato il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, precisando che l’azienda ha accolto «l’invito del ministro Adolfo Urso ». Il quale ha espresso soddisfazione per la decisione, affermando: «Siamo finalmente sulla strada giusta. Oggi si apre una nuova fase, che auspico possa condurre, in tempi congrui, a una soluzione condivisa e quindi accettabile da tutte le parti coinvolte». 🔗 Leggi su Lettera43.it
