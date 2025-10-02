Yoox sospende il licenziamento di 211 lavoratori | continua il tavolo di confronto con i sindacati
La società di e-commerce Yoox ha sospeso “con effetto immediato” la procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 211 lavoratori, “al fine di individuare soluzioni condivise con le organizzazioni sindacali”. Lo rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy, spiegando che l’azienda ha accolto “l’invito del ministro Adolfo Urso”. “Accolgo con soddisfazione la decisione dell’azienda di recepire il nostro appello, avviando la vertenza su un percorso di confronto costruttivo. Siamo finalmente sulla strada giusta. Oggi si apre una nuova fase, che auspico possa condurre, in tempi congrui, a una soluzione condivisa e quindi accettabile da tutte le parti coinvolte” ha dichiarato Urso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: yoox - sospende
#Yoox ha accettato di sospendere i 211 licenziamenti. - X Vai su X
Questa mattina in Regione si è tenuto il tavolo di crisi tra Regione, sindacati e la Yoox, che insiste con i licenziamenti e rifiuta la trasparenza. Se la crisi esiste, allora si aprono i libri, si sospende subito la procedura e si negozia sul serio con dati verificabili e im Vai su Facebook
Yoox sospende il licenziamento di 211 lavoratori, il colosso dell’e-commerce fa marcia indietro: confronto con i sindacati - Il ministro Urso: «L’azienda ha accolto il nostro appello, siamo sulla strada giusta» ... Da msn.com
Yoox sospende il licenziamento di 211 lavoratori: continua il tavolo di confronto con i sindacati - "Noi ci auguriamo che il piano di pace possa essere un punto di partenza importante. Si legge su ilfattoquotidiano.it