Yoox sospende il licenziamento di 211 lavoratori | continua il tavolo di confronto con i sindacati

La società di e-commerce Yoox ha sospeso “con effetto immediato” la procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 211 lavoratori, “al fine di individuare soluzioni condivise con le organizzazioni sindacali”. Lo rende noto il ministero delle Imprese e del Made in Italy, spiegando che l’azienda ha accolto “l’invito del ministro Adolfo Urso”. “Accolgo con soddisfazione la decisione dell’azienda di recepire il nostro appello, avviando la vertenza su un percorso di confronto costruttivo. Siamo finalmente sulla strada giusta. Oggi si apre una nuova fase, che auspico possa condurre, in tempi congrui, a una soluzione condivisa e quindi accettabile da tutte le parti coinvolte” ha dichiarato Urso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

