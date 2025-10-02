Yoox non licenzierà 211 dipendenti per ora
Yoox ha annunciato la decisione di sospendere con effetto immediato la procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 211 lavoratori. La notizia arriva dopo il tavolo sulla vertenza aziendale che si è tenuto a palazzo Piacentini, alla presenza dei vertici aziendali, dei rappresentanti delle. 🔗 Leggi su Today.it
In questa notizia si parla di: yoox - licenzier
