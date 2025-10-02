Yoox non licenzierà 211 dipendenti per ora

Today.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yoox ha annunciato la decisione di sospendere con effetto immediato la procedura di licenziamento collettivo che coinvolge 211 lavoratori. La notizia arriva dopo il tavolo sulla vertenza aziendale che si è tenuto a palazzo Piacentini, alla presenza dei vertici aziendali, dei rappresentanti delle. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: yoox - licenzier

yoox licenzier224 211 dipendentiYoox, fumata bianca al Ministero: sospesi i licenziamenti per i 211 dipendenti - Dopo un mese di proteste, già in calendario i prossimi incontri di confronto: le parti si risiederanno ... Lo riporta msn.com

yoox licenzier224 211 dipendentiYoox sospende i 211 licenziamenti, via alle trattative. Il ministro Urso: “Sulla strada giusta” - All’incontro al ministero delle Imprese l’azienda annuncia la sospensione della procedura e programma una serie di incontri coi sindacati per discutere di ... Scrive bologna.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Yoox Licenzier224 211 Dipendenti