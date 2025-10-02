Yoox fumata bianca al Ministero | sospesi i licenziamenti per i 211 dipendenti
Bologna, 2 ottobre 2025 – Sviluppi positivi per la vertenza Yoox: sono stati sospesi i 211 licenziamenti ed è stato avviato confronto serrato per soluzioni condivise. Si è tenuto questa mattina al Mimit il tavolo di crisi relativo alla vertenza che coinvolge l’azienda di vendite online di beni di moda, lusso e design, fondata da Federico Marchetti nel 2000 e ora di proprietà della piattaforma tedesca Mytheresa. Da un mese i lavoratori di Yoox sono coinvolti in questa controversia dopo l’annuncio dell’azienda di un piano di 211 esuberi in Italia a causa delle difficoltà di mercato e delle perdite di 2 miliardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
