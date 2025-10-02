Yoox fumata bianca al Ministero | sospesi i licenziamenti per i 211 dipendenti

Ilrestodelcarlino.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna, 2 ottobre 2025 – Sviluppi positivi per la vertenza Yoox: sono stati sospesi i 211 licenziamenti ed è stato avviato confronto serrato per soluzioni condivise. Si è tenuto questa mattina al Mimit il tavolo di crisi relativo alla vertenza che coinvolge l’azienda di vendite online di beni di moda, lusso e design, fondata da Federico Marchetti nel 2000 e ora di proprietà della piattaforma tedesca Mytheresa. Da un mese i lavoratori di Yoox sono coinvolti in questa controversia dopo l’annuncio dell’azienda di un piano di 211 esuberi in Italia a causa delle difficoltà di mercato e delle perdite di 2 miliardi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

yoox fumata bianca al ministero sospesi i licenziamenti per i 211 dipendenti

© Ilrestodelcarlino.it - Yoox, fumata bianca al Ministero: sospesi i licenziamenti per i 211 dipendenti

In questa notizia si parla di: yoox - fumata

Yoox, fumata nera al tavolo coi sindacati: “Confronto solo con le istituzioni”

yoox fumata bianca ministeroVertenza Yoox, prima fumata bianca al Mimit: sospesi i 211 licenziamenti e confronto per soluzioni condivise - L’azienda, dunque, accogliendo l’invito del ministro Adolfo Urso, ha manifestato la disponibilità a esaminare tutte le possibili soluzioni alternative alla procedura di licenziamento collettivo già ... Scrive tg.la7.it

yoox fumata bianca ministeroTavolo Yoox al Mimit, sospesi i 211 licenziamenti e avviato confronto serrato per soluzioni condivise - commerce parte del gruppo Ynap, recentemente acquisita da Mytheresa nel polo LuxExperience, ha deciso di bloccare con effetto immediato la misura precedentemente annunciata. Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Yoox Fumata Bianca Ministero