Yoox ferma i 211 licenziamenti restano in bilico i dipendenti tra Milano e Bologna | cosa succede adesso
Il colosso dell’e-commerce di lusso Yoox ha sospeso «con effetto immediato» la procedura di licenziamento collettivo che avrebbe coinvolto 211 lavoratori, 160 impiegati negli stabilimenti di Bologna e una cinquantina a Milano. Lo ha reso noto il Mimit, spiegando che l’azienda ha accolto l’invito del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e che ora si lavora «al fine di individuare soluzioni condivise con le organizzazioni sindacali». A un mese dall’annuncio dei tagli, la mediazione del ministro Urso, che aveva definito «inaccettabile» il piano di Yoox, sembrerebbe essersi rivelata fondamentale nella riapertura delle trattative tra l’azienda e i sindacati. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: yoox - ferma
#Yoox #Ynaap resta ferma sui licenziamenti: 211 posti a rischio, un quinto della forza lavoro. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs chiedono il ritiro immediato e un confronto vero sugli ammortizzatori sociali [...] - X Vai su X
LA YOOX SIAMO NOI! LA STORIA NON SI CANCELLA CON UN TRATTO DI PENNA NON UN PASSO INDIETRO! Nella giornata del 24 e del 25 settembre 2025 a seguito delle 3 assemblee unitarie svolte presso i siti Yoox di Zola Predosa e Interporto, nelle q - facebook.com Vai su Facebook
Yoox sospende i 211 licenziamenti, via alle trattative. Il ministro Urso: “Sulla strada giusta” - All’incontro al ministero delle Imprese l’azienda annuncia la sospensione della procedura e programma una serie di incontri coi sindacati per discutere di ... Lo riporta bologna.repubblica.it
Yoox, fumata bianca al Ministero: sospesi i licenziamenti per i 211 dipendenti - Dopo un mese di proteste, già in calendario i prossimi incontri di confronto: le parti si risiederanno ... Lo riporta msn.com