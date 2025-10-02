Yoox ferma i 211 licenziamenti restano in bilico i dipendenti tra Milano e Bologna | cosa succede adesso

Il colosso dell’e-commerce di lusso Yoox ha sospeso «con effetto immediato» la procedura di licenziamento collettivo che avrebbe coinvolto 211 lavoratori, 160 impiegati negli stabilimenti di Bologna e una cinquantina a Milano. Lo ha reso noto il Mimit, spiegando che l’azienda ha accolto l’invito del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e che ora si lavora «al fine di individuare soluzioni condivise con le organizzazioni sindacali». A un mese dall’annuncio dei tagli, la mediazione del ministro Urso, che aveva definito «inaccettabile» il piano di Yoox, sembrerebbe essersi rivelata fondamentale nella riapertura delle trattative tra l’azienda e i sindacati. 🔗 Leggi su Open.online