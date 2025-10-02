Yildiz unica piccola luce in Villarreal Juve | i quotidiani esaltano l’applicazione del 10 bianconero La pagella dopo la notte di Champions
Yildiz unica luce della Juve, pagella da 6 per il turco: non la sua miglior serata, ma è stato l’unico a provare a creare qualcosa nel momento peggiore. In una serata di Champions League complicata, con tanti big della Juventus apparsi sottotono, la pagella de La Gazzetta dello Sport riserva un giudizio particolare per Kenan Yildiz. Per il talento turco arriva una sufficienza contro il Villarreal, un 6 in pagella, che a prima vista potrebbe sembrare deludente per uno come lui. Ma le parole che accompagnano il voto sono, in realtà, un grande elogio alla sua importanza per la squadra. Yildiz Juve: il giudizio della Gazzetta dello Sport. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: yildiz - unica
Yildiz capitano Juve per la prima volta: "L'unica cosa bella" - facebook.com Vai su Facebook
Torino-Juventus, le pagelle di CM: Koopmeiners non dà nulla, Yildiz unica luce. Ricci è una gemma - Spreca tutto con quel mancino, ma la prestazione è da ricordare. Da calciomercato.com
Longhi: "Spento Yildiz, si è spenta la luce" - Le sue dichiarazioni: "Juventus troppo compassata e lenta contro un Verona dinamico,veloce ... Riporta tuttojuve.com