Yildiz o Pulisic? Koop o Rabiot?Ecco la top 11 combinata di Juventus-Milan
Durante l'ultimo episodio de "La Tripletta" Tommaso Milanese, Luigi Garlando, Fabio Russo e Marco Guidi hanno scelto la top 11 "incrociata" di Juventus e Milan, al netto di alcuni giocatori in forse per via di infortuni (Bremer e Tomori) e considerando l'espulsione di Estupiñán. Guarda la puntata completa!. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Serie A Enilive 2025/26 | Classifica assist dopo la 5a giornata. Al comando, Castellanos aggancia a quota tre Krstovic, Yildiz, Paz e Pulisic. Primo assist per Marusic. - X Vai su X
