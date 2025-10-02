Yassine Lafram tra i fermati della Flotilla persi i contatti con l’imam di Bologna
Bologna, 2 ottobre 2025 – “Israele ha preso in ostaggio gli equipaggi della Global Sumud Flotilla. Ancora una volta il Governo genocida israeliano ha dimostrato di agire in totale spregio del diritto internazionale”. Anche il presidente dell’U.CO.I.I. e imam di Bologna, Yassine Lafram, segue la stessa sorte dei compagni di viaggio. Cittadino italiano, padre di 4 bambini e uomo di pace e da sempre in prima linea nel dialogo interreligioso, Lafram era a bordo dell’imbarcazione ‘Karma’, partita dal porto di Augusta lo scorso 11 settembre, in direzione Gaza. Il sequestro delle imbarcazioni avviene in piene acque internazionali, da circa 70 miglia marine dalla Striscia di Gaza (Palestina). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
