Yakin elogia l’adattamento di Akanji nella propria nuova squadra | il commento sul giocatore elvetico

Yakin, tecnico della Svizzera, ha elogiato le prestazioni del difensore ex Manchester City per il suo rapido impatto con il club milanese: le parole. L’adattamento di Manuel Akanji all’ Inter è stato tutt’altro che sorprendente, considerando le sue qualità e la sua carriera internazionale. Dopo l’addio al Manchester City nell’ultimo giorno di mercato, il difensore svizzero ha subito trovato il suo posto nel centro della difesa nerazzurra, mettendo in campo la sua esperienza e determinazione. Il suo arrivo è stato accolto con entusiasmo, e il tecnico della Svizzera, Murat Yakin, non ha mancato di elogiarne l’impatto positivo. 🔗 Leggi su Internews24.com

