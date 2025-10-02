Xiaomi 17 Series il doppio schermo conquista la Cina | oltre 1 milione di smartphone venduti in 5 giorni ma qualcosa non torna
Il lancio della nuova Xiaomi 17 Series segna un traguardo storico: oltre un milione di smartphone venduti in meno di una settimana. Merito di un design innovativo con doppio schermo, batterie più potenti e partnership fotografiche di prestigio. Un successo che arriva mentre Apple arretra nel mercato cinese, stretto tra cali di vendite e il dominio dei produttori locali. La spinta del doppio schermo. Xiaomi ha colto nel segno presentando la sua serie 17, con modelli Pro dotati di secondo display posteriore che funge da strumento per notifiche, selfie e interazioni dirette. In pochi giorni dal lancio, il colosso cinese ha annunciato il superamento del milione di unità vendute solo in Cina, con la versione Pro Max a guidare la domanda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: xiaomi - series
Xiaomi 15T Series ufficiale: fotografia Leica, HyperOS e connessione offline
Xiaomi 17 Series supera 1 milione di unità vendute https://ceotech.it/xiaomi-17-series-supera-1-milione-di-unita-vendute/… - X Vai su X
Xiaomi Italia. . Acquista il bundle con Xiaomi 15T Series e prova a vincere le Nitto ATP Finals. 15% di sconto per te: COUPONPERTE15 Vai su Facebook
Xiaomi 17 Series, il doppio schermo conquista la Cina: oltre 1 milione di smartphone venduti in 5 giorni (ma qualcosa non torna) - Mentre Apple affronta la crisi nel mercato cinese tra cali d’influenza e competizione locale ... Segnala msn.com
Xiaomi 17 series, è record: oltre 1 milione di unità vendute in 5 giorni in Cina - La serie Xiaomi 17 parte col botto: oltre 1 milione di unità vendute in soli 5 giorni, battendo i record interni e mettendo pressione a Samsung ... Da msn.com