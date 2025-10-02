Xiaomi 17 Series il doppio schermo conquista la Cina | oltre 1 milione di smartphone venduti in 5 giorni ma qualcosa non torna

Il lancio della nuova Xiaomi 17 Series segna un traguardo storico: oltre un milione di smartphone venduti in meno di una settimana. Merito di un design innovativo con doppio schermo, batterie più potenti e partnership fotografiche di prestigio. Un successo che arriva mentre Apple arretra nel mercato cinese, stretto tra cali di vendite e il dominio dei produttori locali. La spinta del doppio schermo. Xiaomi ha colto nel segno presentando la sua serie 17, con modelli Pro dotati di secondo display posteriore che funge da strumento per notifiche, selfie e interazioni dirette. In pochi giorni dal lancio, il colosso cinese ha annunciato il superamento del milione di unità vendute solo in Cina, con la versione Pro Max a guidare la domanda. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

