Xbox Game Pass Premium include tutti i giochi first party di Xbox ma niente Call of Duty

Microsoft ha introdotto nelle scorse ore dei cambiamenti importanti nella struttura del suo servizio di abbonamento, trasformando l’ex tier “ Standard ” in Xbox Game Pass Premium. Al prezzo di 14,99 € al mese, Premium offre l’accesso a un catalogo di oltre 200 giochi disponibili su PC, console e cloud, compresi blockbuster come Diablo IV e Hogwarts Legacy, ma non prevede la presenza dei giochi di Call of Duty. L’abbonamento include anche benefici aggiuntivi come bonus in-game e un programma Rewards che può far guadagnare fino a 50 dollari annui in punti da spendere nello Store. La principale differenza rispetto al livello superiore, Ultimate, riguarda l’uscita dei nuovi giochi. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Xbox Game Pass Premium include tutti i giochi first party di Xbox, ma niente Call of Duty

In questa notizia si parla di: xbox - game

Xbox e il problema del game pass: otto anni senza soluzione

Miglior sistema di combattimento RPG nel gioco gratis di Xbox Game Pass 2025

Xbox Game Pass, Microsoft ha annunciato la seconda ondata di giochi gratis di Luglio 2025

Xbox Game Pass: dopo gli aumenti, è record di cancellazioni - X Vai su X

Xbox Game Pass: annunciati i nuovi tier Essential, Premium e Ultimate Vai su Facebook

Xbox rivoluziona Game Pass: aumento dei prezzi, piani Essential, Premium e Ultimate e grandi novità - Microsoft ha annunciato oggi il più grande aggiornamento di Xbox Game Pass dalla sua nascita nel 2017, introducendo tre nuovi piani su misura per offrire maggiore flessibilità e valore ai giocatori: E ... it.ign.com scrive

Xbox Game Pass cambia pelle: più contenuti e prezzo più salato per il servizio di Microsoft - Microsoft stravolge il suo Xbox Game Pass, ampliandone i contenuti a fronte di un prezzo sensibilmente maggiore: boom di cancellazioni in tutto il mondo. Come scrive tgcom24.mediaset.it