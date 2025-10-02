Xbox Game Pass potrebbe ricevere un tier meno costoso con pubblicità secondo un noto analista
Xbox Game Pass, il celebre servizio in abbonamento di Microsoft, è al centro di una fase di trasformazione cruciale. Dopo l’annuncio di aumenti significativi — con il piano Ultimate che passa a 30 dollari negli Stati Uniti e 27 euro in Europa — la piattaforma si arricchisce di contenuti extra come Ubisoft+ Classics e Fortnite Crew, ma perde il suo storico vantaggio di prezzo contenuto. Non tutti gli utenti hanno accolto con favore il rincaro, e proprio per questo, secondo il noto analista Daniel Ahmad di Niko Partners, Microsoft starebbe valutando la possibilità di introdurre un piano alternativo più economico sostenuto dalla pubblicità, sul modello dei servizi di streaming video. 🔗 Leggi su Game-experience.it
