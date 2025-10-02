Brutte notizie per gli abbonati di Xbox Game Pass, i quali hanno subito degli aumenti da record, che hanno condotto a delle immediate cancellazioni. Andiamo, nel dettaglio, a scoprire quanto è accaduto. Per chi non lo conoscesse, Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento di Microsoft, il quale permette agli abbonati di accedere a tanti videogiochi da poter sfruttare su console quali la Xbox, il PC e cloud, mediante il pagamento di un canone mensile. Si può scegliere per diversi piani di abbonamento, in base ai quali si può accedere ai giochi in vari momenti. Xbox ecco la decisione (Pexels) – Game-eXperience. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Xbox Game Pass, batosta per i videogiocatori: è record di cancellazioni