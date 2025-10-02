Xbox Game Pass batosta per i videogiocatori | è record di cancellazioni
Brutte notizie per gli abbonati di Xbox Game Pass, i quali hanno subito degli aumenti da record, che hanno condotto a delle immediate cancellazioni. Andiamo, nel dettaglio, a scoprire quanto è accaduto. Per chi non lo conoscesse, Xbox Game Pass è un servizio in abbonamento di Microsoft, il quale permette agli abbonati di accedere a tanti videogiochi da poter sfruttare su console quali la Xbox, il PC e cloud, mediante il pagamento di un canone mensile. Si può scegliere per diversi piani di abbonamento, in base ai quali si può accedere ai giochi in vari momenti. Xbox ecco la decisione (Pexels) – Game-eXperience. 🔗 Leggi su Game-experience.it
In questa notizia si parla di: xbox - game
Xbox e il problema del game pass: otto anni senza soluzione
Miglior sistema di combattimento RPG nel gioco gratis di Xbox Game Pass 2025
Xbox Game Pass, Microsoft ha annunciato la seconda ondata di giochi gratis di Luglio 2025
Microsoft commenta dopo i rincari di Xbox Game Pass: “Decisione ponderata” http://dlvr.it/TNR3hv #XboxGamePass #Microsoft #Videogiochi #Gaming #Abbonamenti - X Vai su X
Xbox Game Pass Premium è il nuovo livello di mezzo del servizio di Microsoft e una delle nuove regole è che non includerà mai un Call of Duty: tutti gli altri first party Xbox, invece, sì. Vai su Facebook
Xbox Game Pass cambia pelle: più contenuti e prezzo più salato per il servizio di Microsoft - Microsoft stravolge il suo Xbox Game Pass, ampliandone i contenuti a fronte di un prezzo sensibilmente maggiore: boom di cancellazioni in tutto il mondo. Riporta tgcom24.mediaset.it
Bufera su Microsoft: Xbox Game Pass aumenta di prezzo, molti giocatori abbandonano il servizio - L'azienda: «Più giochi e servizi» Ma scoppiano le polemiche ... Lo riporta msn.com