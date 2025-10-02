X Factor stasera arrivano i bootcamp ma cambia tutto Ecco le novità

Dopo i primi tre episodi dedicati alle audizioni, dove centinaia e centinaia di artisti hanno calcato il parco nel tentativo di inseguire un sogno, X Factor è pronto a entrare ora nella sua fase più calda. Questa sera, giovedì 2 ottobre, inizieranno infatti i Bootcamp, la fase che serve a fare da scrematura dopo le audizioni, per poi arrivare alla Last call, la fase cioè che un tempo era nota con il nome di Home Visit. Tuttavia, per i Bootcamp della diciannovesima edizione del talent show musicale sono previste delle novità sui meccanismi di selezione. Negli ultimi anni, infatti, i cantanti che speravano di poter procedere nel meccanismo di selezione, con la speranza di arrivare ai Live, dovevano confrontarsi esclusivamente con il giudice di riferimento della categoria di appartenenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

