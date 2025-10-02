Talentuosi artisti siciliani hanno infiammato, con performance emozionanti e cariche di energia, le audizioni della diciannovesima edizione di “X Factor”, guadagnando l’accesso alla fase dei Bootcamp che inizia oggi alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su Now. Le puntate odierna e del 9 ottobre si preannunciano ad alta tensione, con un meccanismo di selezione totalmente modificato rispetto alle. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - X Factor, ai Bootcamp la carica dei siciliani. Si parte stasera su Sky Uno