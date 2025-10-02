X Factor 2025 iniziano i bootcamp con un meccanismo rinnovato
Al via i Bootcamp di X Factor 2025, con un nuovo meccanismo con cui i talenti dovranno convincere i giudici a proseguire nel programma. Torna giovedì 2 ottobre, su Sky e in streaming su NOW, X Factor 2025. Dopo le intense Audizioni, che hanno visto decine di artisti portare sul palco i propri sogni e progetti musicali nel tentativo di conquistare i giudici, lo show Sky Original prodotto da Fremantle entra nel vivo: è tempo di Bootcamp. Per Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia, Paola Iezzi comincia una nuova sfida, che sarà carica di tensione sia per loro al tavolo che per gli artisti davanti a loro: i temutissimi Bootcamp, infatti, rappresentano un vero e proprio banco di prova per entrambi, per gli aspiranti concorrenti e per i giudici, chiamati a farsi conoscere ancor più a fondo, i primi, e a compiere scelte sempre più decisive, i secondi. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
