X Factor 2025 al via i Bootcamp | nuove regole e sfide decisive
Appuntamento, questa sera, giovedì 2 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW . Dopo le emozionanti Audizioni, in cui decine di artisti hanno portato sul palco i propri sogni e progetti musicali per conquistare i giudici, lo show Sky Original prodotto da Fremantle entra nella fase cruciale: i temutissimi Bootcamp. Per Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi inizia una nuova sfida, intensa e carica di tensione, sia per loro al tavolo che per gli artisti sul palco. I Bootcamp, infatti, rappresentano un vero banco di prova: i concorrenti devono dimostrare la propria unicità e i giudici sono chiamati a fare scelte sempre più decisive. 🔗 Leggi su 361magazine.com
In questa notizia si parla di: factor - bootcamp
“Preparo grandi pagliacciate”: Jake La Furia carico per X Factor 2025. Giorgia: “L’empatia è importante”. Il Bootcamp cambia e il gioco si fa più duro
X Factor 2025: ultime Audizioni su Sky e NOW, giudici pronti a scegliere i talenti per i Bootcamp
L’ultimo sì: chi conquisterà i Bootcamp di X Factor 2025?
X Factor 2025 su Sky e NOW: Stasera Bootcamp tra tensione, X Pass e sfide decisive - X Vai su X
X Factor 2025, iniziano i Bootcamp con un nuovo meccanismo: per passare alla fase successiva serve l’unanimità dei giudici https://gazzettadelsud.it/?p=2107796 Vai su Facebook
X Factor 2025, stasera al via ai Bootcamp: come funziona il nuovo meccanismo - Questa sera, giovedì 2 ottobre, andrà in onda un nuovo appuntamento con X Factor, che darà inizio ai Bootcamp. Scrive fanpage.it
X Factor 2025, al via su Sky la fase dei Bootcamp: le anticipazioni del 2 ottobre - X Factor 2025, al via stasera, giovedì 2 ottobre, la fase dei Bootcamp su Sky Uno e in streaming su NOW: ecco le novità e le anticipazioni. Secondo msn.com