X Factor 2025 al via i Bootcamp | nuove regole e sfide decisive

Appuntamento, questa sera, giovedì 2 ottobre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW . Dopo le emozionanti Audizioni, in cui decine di artisti hanno portato sul palco i propri sogni e progetti musicali per conquistare i giudici, lo show Sky Original prodotto da Fremantle entra nella fase cruciale: i temutissimi Bootcamp. Per Achille Lauro, Francesco Gabbani, Jake La Furia e Paola Iezzi inizia una nuova sfida, intensa e carica di tensione, sia per loro al tavolo che per gli artisti sul palco. I Bootcamp, infatti, rappresentano un vero banco di prova: i concorrenti devono dimostrare la propria unicità e i giudici sono chiamati a fare scelte sempre più decisive.

