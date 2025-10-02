Wwf eventi per chiedere più verde più biodiversità più salute nelle nostre città

Arezzo, 2 ottobre 2025 – Pensare in modo nuovo alle nostre città e a come possiamo viverle, questo è quello che chiede il WWF. Un modo nuovo di pianificare gli spazi urbani, dando più spazio al verde, alla biodiversità e anche al nostro benessere e alla nostra salute. La finalità di queste giornate è quella di promuovere e sostenere azioni virtuose in questo senso da parte di amministrazioni, cittadini, imprese, università e scuole. Il primo passo per tutelare e promuovere è il conoscere. Per questo il WWF organizza in questo week-end una serie di eventi aperti a tutti i cittadini. Tanti gli eventi in Toscana: Forest bathing e visite all’Orto Botanico a Pisa, visite all’Orto Botanico e dell’oasi di Focognano nell’area fiorentina, passeggiata botanica a Arezzo, passeggiata sensoriale e danza-movimento-terapia a Grosseto, escursione alla scoperta degli alberi monumentali a Livorno, visita del parco di Villa Medicea a Pistoia (Quarrata). 🔗 Leggi su Lanazione.it

