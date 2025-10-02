Le quote per Crown Jewel a Perth, in Australia hanno subito un cambio drastico, e il messaggio del mercato è chiaro: Seth Rollins e John Cena sono visti come i grandi favoriti. Secondo le ultime rilevazioni di BetOnline.ag, l’attuale World Heavyweight Champion Seth Rollins è diventato il netto favorito nella sfida contro l’Undisputed WWE Champion Cody Rhodes, nel loro attesissimo scontro champion vs champion. Rollins era partito a quota -300, ma ora è salito a -700, il che equivale all’87,5% di probabilità di vittoria. Al contrario, le quote di Cody Rhodes sono scese a +400, segno di una fiducia sempre minore da parte degli scommettitori. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Crown Jewel 2025, i pronostici puntano sui campioni affermati