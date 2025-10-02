WWE | Addio da record biglietti da capogiro per l’ultimo match di John Cena
L’ultimo match di John Cena si sta preannunciando come uno degli eventi più costosi nella storia della WWE e se volete un posto in prima fila, preparatevi a spendere davvero tanto. WWE e On Location hanno ufficialmente svelato i pacchetti per i biglietti dell’ultimo match di Cena, che si terrà al Saturday Night’s Main Event il 13 dicembre 2025 a Washington, D.C. Non si tratta di un semplice show: questo evento viene presentato come il culmine di una carriera ventennale, e la WWE ha fatto in modo che il prezzo rispecchiasse l’importanza dell’occasione. Cena dice addio: I pacchetti esclusivi e i prezzi esorbitanti per il suo ultimo match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
In questa notizia si parla di: addio - record
Bilancio Inter, addio ai paletti! Numeri da record: utile atteso e mercato più libero rispetto al passato. E rispetto alla Juve…
Addio caldo africano (ma solo per ora): ecco quando tornano afa e temperature record in Toscana
Stati Uniti, addio ai visti facili: serve una cauzione record (15.000 dollari) per entrare nel paese
#F1 | Red Bull: è ufficiale l’addio di Horner dopo 20 anni con una buonuscita record - X Vai su X
Addio a Renato Casaro, il Pittore del Cinema mondiale. Con le sue locandine ha fatto la storia della Settima Arte. Onorato di averlo incontrato per caso a Venezia con Pino Donaggio e Massimo Privitera Riposa in pace, Maestro! - facebook.com Vai su Facebook
Addio Concorde: biglietti a ruba - Ma da quando la notizia è stata data, i biglietti per l'ultimo volo in Concorde vanno a ruba. Lo riporta tgcom24.mediaset.it
Southwest Airlines cambia le regole: addio al rimborso e biglietto extra obbligatorio per chi è in sovrappeso - cost degli Stati Uniti, ha deciso di modificare radicalmente la sua politica nei confronti dei ... Segnala tgcom24.mediaset.it