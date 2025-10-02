WWE | Addio da record biglietti da capogiro per l’ultimo match di John Cena

L’ultimo match di John Cena si sta preannunciando come uno degli eventi più costosi nella storia della WWE e se volete un posto in prima fila, preparatevi a spendere davvero tanto. WWE e On Location hanno ufficialmente svelato i pacchetti per i biglietti dell’ultimo match di Cena, che si terrà al Saturday Night’s Main Event il 13 dicembre 2025 a Washington, D.C. Non si tratta di un semplice show: questo evento viene presentato come il culmine di una carriera ventennale, e la WWE ha fatto in modo che il prezzo rispecchiasse l’importanza dell’occasione. Cena dice addio: I pacchetti esclusivi e i prezzi esorbitanti per il suo ultimo match. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

