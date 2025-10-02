Wta Pechino Jasmine Paolini eliminata da Amanda Anisimova

Jasmine Paolini fuori dal Wta 1000 di Pechino. La tennista azzurra, n°8 della classifica mondiale e n°6 del seeding, è stata sconfitta in rimonta ai quarti di finale dalla statunitense Amanda Anisimova, n°4 del ranking, con il punteggio di 7-6 3-6 4-6 dopo due ore e 49 minuti. In semifinale la 24enne del New Jersey – che con questa vittoria si qualifica matematicamente per le Wta Finals in Arabia Saudita – affronterà la connazionale Coco Gauff che in precedenza ha battuto la tedesca Eva Lys per 6-3 6-4. Jasmine Paolini in doppio con Sara Errani. L’avventura di Jasmine Paolini al Wta 1000 di Pechino continuerà in doppio, in coppia con Sara Errani. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Wta Pechino, Jasmine Paolini eliminata da Amanda Anisimova

