WTA Pechino 2025 Gauff affronterà Anisimova nella semifinale della parte bassa
È tempo di quarti di finale per il torneo WTA di Pechino, si parte con i due match della parte bassa del tabellone. Sarà un derby a stelle e strisce a mettere in palio il posto nella sfida per il titolo. Coco Gauff rispetta il pronostico favorevole e liquida agevolmente l’ostacolo Lys. La testa di serie numero due affronterà la connazionale Amanda Anisimova, brava ad emergere nel momento decisivo della sfida con Jasmine Paolini. Nel primo incontro di giornata Coco Gauff, testa di serie numero due, regola la tedesca Eva Lys 6-3 6-4 in un’ora e ventotto minuti. Le due contendenti iniziano la sfida tenendo in maniera abbastanza agevole i primi tre turni di battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: pechino - gauff
Tabellone WTA Pechino 2025: Paolini con vista Svitolina, Bronzetti verso Gauff. Swiatek prima testa di serie
WTA Pechino 2025, avanzano Gauff e Anisimova. Paolini sfiderà Kenin negli ottavi
LIVE Paolini-Kenin, WTA Pechino 2025 in DIRETTA: in campo Gauff, poi toccherà all’azzurra!
WTA 1000 Pechino 2025 Eva Lys è per la prima volta ai quarti di finale in un torneo 1000, dove affronterà la campionessa in carica Coco Gauff . "Sto cercando di trattenere le lacrime. Non credevo di avere tanti tifosi in Cina, lo apprezzo davvero mol Vai su Facebook
WTA Pechino, Gauff e il battibecco con Bencic: "Deve essere più rispettosa, non mi è piaciuto il suo comportamento" - X Vai su X
WTA Pechino 2025, Gauff affronterà Anisimova nella semifinale della parte bassa - È tempo di quarti di finale per il torneo WTA di Pechino, si parte con i due match della parte bassa del tabellone. Riporta oasport.it
Wta Pechino - Paolini lotta fino in fondo ma vince Anisimova. Gauff elimina Lys - Pochi rimpianti per Jasmine, protagonista di un'ottima partita ... Come scrive tennisworlditalia.com