WTA Pechino 2025 Gauff affronterà Anisimova nella semifinale della parte bassa

È tempo di quarti di finale per il torneo WTA di Pechino, si parte con i due match della parte bassa del tabellone. Sarà un derby a stelle e strisce a mettere in palio il posto nella sfida per il titolo. Coco Gauff rispetta il pronostico favorevole e liquida agevolmente l’ostacolo Lys. La testa di serie numero due affronterà la connazionale Amanda Anisimova, brava ad emergere nel momento decisivo della sfida con Jasmine Paolini. Nel primo incontro di giornata Coco Gauff, testa di serie numero due, regola la tedesca Eva Lys 6-3 6-4 in un’ora e ventotto minuti. Le due contendenti iniziano la sfida tenendo in maniera abbastanza agevole i primi tre turni di battuta. 🔗 Leggi su Oasport.it

