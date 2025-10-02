WRC – Un pilota estone debutta sulle Rally1

Il Promoter Simon Larkin ha annunciato un programma per far crescere una nuova generazione di piloti del Paese baltico. Virves, Jurgenson e Linnamae tra i candidati. Novità importanti in vista per il Rally Estonia. Durante una conferenza stampa tenutasi nel Paese baltico, è stato annunciato che nell’edizione 2026 della gara valida per Mondiale, in programma . 🔗 Leggi su Tuttorally.news