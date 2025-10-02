World of Warcraft | Midnight apre oggi le porte della sua Alpha pubblica

. L’attesa è finita: da oggi, 2 ottobre, l’Alpha pubblica di Midnight, la prossima espansione di World of Warcraft, è ufficialmente disponibile. Come da tradizione, la prima ondata di accessi sarà riservata a content creator e influencer, mentre nelle settimane successive gli inviti verranno progressivamente estesi fino a includere una fase di beta più ampia aperta al pubblico. Un ritorno a Silvermoon sotto assedio. La nuova avventura ci riporta in uno dei luoghi più iconici della storia di Azeroth: Silvermoon. La capitale degli Elfi del Sangue è stata completamente rivisitata e, per la prima volta, sarà accessibile anche ai giocatori dell’Alleanza. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - World of Warcraft: Midnight apre oggi le porte della sua Alpha pubblica

