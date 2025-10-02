Woltemade può migliorare ancora dopo l’inizio entusiasmante afferma Eddie Howe

2025-10-02 09:28:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Eddie Howe ha salutato un inizio entusiasmante per Nick Woltemade dopo aver segnato il suo terzo gol del Newcastle United nella loro vittoria per 4-0 in Champions League su Union St. Gilloise. Woltemade ha aperto le marcature a Bruxelles quando ha abilmente lanciato lo sforzo di Sandro Tonali dal bordo dell’area al 17 ° minuto. Una coppia di penalità di Anthony Gordon ha effettivamente sigillato il gioco per Newcastle prima che Harvey Barnes completasse un contatore eccellente mentre i Magpies hanno ottenuto la più grande vittoria nella loro storia di Champions League. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

