Woltemade può migliorare ancora dopo l’inizio entusiasmante afferma Eddie Howe
Eddie Howe ha salutato un inizio entusiasmante per Nick Woltemade dopo aver segnato il suo terzo gol del Newcastle United nella loro vittoria per 4-0 in Champions League su Union St. Gilloise. Woltemade ha aperto le marcature a Bruxelles quando ha abilmente lanciato lo sforzo di Sandro Tonali dal bordo dell'area al 17 ° minuto. Una coppia di penalità di Anthony Gordon ha effettivamente sigillato il gioco per Newcastle prima che Harvey Barnes completasse un contatore eccellente mentre i Magpies hanno ottenuto la più grande vittoria nella loro storia di Champions League.
Dopo Woltemade, altro attaccante finanziato da Isak: Wissa firmerà per il Newcastle - Altro attaccante in arrivo per il Newcastle, si tratta di Yoane Wissa che ha completato le visite mediche ed è pronto a legarsi ai Magpies fino al 2029.
Woltemade-Bayern Monaco non si farà. Il presidente dello Stoccarda: "La questione è chiusa" - Dopo settimane di speculazioni sul futuro di Nick Woltemade, il presidente dello Stoccarda Alexander Wehrle ha escluso una volta per tutte il suo trasferimento al Bayern Monaco.