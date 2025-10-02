È costato al Liverpool 150 milioni la scorsa estate. Ha giocato 9 partite (quasi 700 minuti) tra Premier League e Champions, totalizzando 1 solo assist e 2 cartellini gialli. Florian Wirtz è sicuramente il vero flop dell’ultima sessione di mercato. In Gran Bretagna piovono critiche da ogni dove. E la testata tedesca Der Spiegel si è soffermata sull’argomento, raccogliendo le analisi poco lusinghiere registratesi in questi giorni per pugno di stampa e media inglesi. Cosa succede a Florian Wirtz? Pioggia di critiche in Gran Bretagna. “Dopo la sconfitta del Liverpool in Champions League contro il Galatasaray, la leggenda dei Reds Jamie Carragher ha criticato la squadra, prendendo di mira il neoacquisto Florian Wirtz. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Wirtz ha più cartellini che gol e assist, in Inghilterra è già un caso: “È smarrito, meglio mandarlo in panchina”