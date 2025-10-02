Winx Club | The Magic is Back le fatine di Alfea sono tornate con più mordente più inclusività e più glamour

Comingsoon.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Winx sono tornate su Rai2 e oggi, 2 ottobre 2025, approderanno su Netflix. Ma com’è la nuova serie Winx Club: The Magis is Back, che vede le fatine di Alfea e i loro amici e nemici ricominciare da capo la loro storia?. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

winx club the magic is back le fatine di alfea sono tornate con pi249 mordente pi249 inclusivit224 e pi249 glamour

© Comingsoon.it - Winx Club: The Magic is Back, le fatine di Alfea sono tornate con più mordente, più inclusività e più glamour

In questa notizia si parla di: winx - club

Winx Club: The Magic Is Back – Il ritorno magico su Netflix dal 2 ottobre

Winx Club: The Magic Is Back – Il ritorno magico su Netflix dal 2 ottobre

Tornano le fatine, il trailer di 'Winx Club: The Magic Is Back'

winx club the magicWinx Club: The Magic is Back, le fatine di Alfea sono tornate con più mordente, più inclusività e più glamour - Ma com’è la nuova serie Winx Club: The Magis is Back, che vede le fatine di Alfea e i loro amici e nemici ricominciare da ... Da comingsoon.it

winx club the magicWinx ClubThe Magic is Back arriva su Rai e su Netflix: data, trama e curiosità - Sono passati 21 anni dal debutto delle Winx e oggi, 1° ottobre 2025, le fate più amate tornano in TV con l’attesissimo reboot “Winx Club: The Magic is ... Lo riporta superguidatv.it

Cerca Video su questo argomento: Winx Club The Magic