What’s The Story Morning Glory? degli Oasis oggi compie 30 anni e ha segnato un’epoca
Quando il 2 ottobre 1995 ci apprestavamo a comprare il secondo album dei fratelli Gallagher sapevamo di trovarci di fronte a qualcosa di grande ed è stato così; ancora oggi decine di migliaia di fan cantano quelle canzoni a squarciagola. 🔗 Leggi su Wired.it
Pasquale Esposito. . 30 anni di "(What's the Story) Morning Glory?" Era il 1995, avevo 15 anni, una vita da vivere, l'adolescenza che correva tra sogni e paure. Quante volte l'ho ascoltato, quante volte l'ho suonato… con gli amici, spesso da solo. Allora co
Oasis - "(What'sThe Story) Morning Glory? - 30th Anniversary" - con Giulia Salvi - Lo speciale dedicato alla nuova edizione celebrativa del leggendario album della band dei fratelli Gallagher del 1995
Oasis, annunciata l'edizione per i 30 anni di "(What's The Story) Morning Glory?". Tutte le info e dettagli - Il 3 ottobre 2025 per Big Brother Recordings uscirà la ristampa in edizione limitata dell'iconico album "(What's The Story) Morning Glory?