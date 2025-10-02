What’s The Story Morning Glory? degli Oasis oggi compie 30 anni e ha segnato un’epoca

2 ott 2025

Quando il 2 ottobre 1995 ci apprestavamo a comprare il secondo album dei fratelli Gallagher sapevamo di trovarci di fronte a qualcosa di grande ed è stato così; ancora oggi decine di migliaia di fan cantano quelle canzoni a squarciagola. 🔗 Leggi su Wired.it

Oasis - "(What'sThe Story) Morning Glory? - 30th Anniversary" - Lo speciale dedicato alla nuova edizione celebrativa del leggendario album della band dei fratelli Gallagher del 1995

Oasis, annunciata l'edizione per i 30 anni di "(What's The Story) Morning Glory?". Il 3 ottobre 2025 per Big Brother Recordings uscirà la ristampa in edizione limitata dell'iconico album "(What's The Story) Morning Glory?

