West Nile morto l’imprenditore mantovano Giuseppe Pesci
Brescia, 2 ottobre 2025 – Non ce l’ha fatta l’imprenditore di Medole Giuseppe Pesci che aveva contratto una i nfezione di West Nile. L’uomo, 75 anni, è deceduto dopo un mese di lotta tra la vita e la morte. Il decesso è avvenuto agli spedali civili di Brescia dove era ricoverato da inizio settembre. I funerali si sono svolti oggi a Medole, nel Mantovano, dove viveva. Pesci, affetto da varie patologie, aveva accusato un malore improvviso ed era stato ricoverato nel reparto di Neurorianimazione. L'uomo, nelle settimane prima del ricovero, non si era mai spostato dal suo luogo di residenza dove potrebbe avere contratto il virus trasmesso da una zanzara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: west - nile
West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina
West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali”
West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli
Virus West Nile: parte la disinfestazione dei canali. I sopralluoghi https://cityne.ws/DNaPi - facebook.com Vai su Facebook
West Nile: nuovi casi in Italia. Dall’inizio dell’anno a pochi giorni fa sono 502 i casi confermati in Italia del virus West Nile. Lo dice l’ultimo bollettino dell’Istituto Superiore di Sanità- Ce ne occupiamo nello spazio notizia di oggi. #Elisir - X Vai su X
West Nile, morto l’imprenditore mantovano Giuseppe Pesci - Il 75enne di Medole a inizio settembre aveva accusato un malore improvviso ed era stato ricoverato nel reparto di Neurorianimazione. Scrive ilgiorno.it
West Nile, morto al Civile di Brescia imprenditore mantovano 75enne - Oggi i funerali a Medole: Giuseppe Pesci era affetto da varie patologie, ed era ricoverato da più di un mese dopo aver accusato un malore improvviso ... Segnala giornaledibrescia.it