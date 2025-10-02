West Nile morto l’imprenditore mantovano Giuseppe Pesci

Brescia, 2 ottobre 2025 – Non ce l’ha fatta l’imprenditore di Medole Giuseppe Pesci che aveva contratto una i nfezione di West Nile. L’uomo, 75 anni, è deceduto dopo un mese di lotta tra la vita e la morte. Il decesso è avvenuto agli spedali civili di Brescia dove era ricoverato da inizio settembre. I funerali si sono svolti oggi a Medole, nel Mantovano, dove viveva. Pesci, affetto da varie patologie, aveva accusato un malore improvviso ed era stato ricoverato nel reparto di Neurorianimazione. L'uomo, nelle settimane prima del ricovero, non si era mai spostato dal suo luogo di residenza dove potrebbe avere contratto il virus trasmesso da una zanzara. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

