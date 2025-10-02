Welfare Forum 2025 | Edenred porta Milano al centro del dibattito
Milano, 2 ott. (askanews) - Milano ha ospitato oggi il Welfare Forum di Edenred Italia, che ha riunito oltre 300 direttori del personale per discutere il futuro del welfare aziendale. Al centro, i dati dell'Osservatorio Welfare: caro-vita come principale preoccupazione (66%), aumento di burnout, turnover e quiet quitting, e un dato significativo - il 58% dei lavoratori vorrebbe un cambiamento concreto sul posto di lavoro. Giulio Siniscalco, Commercial Director di Edenred Italia, ha sottolineato come il welfare sia ormai decisivo per restituire motivazione e benessere, trasformandosi in una vera leva di competitività. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: welfare - forum
