Welcometo derry il ritorno del franchise horror da 1.1 miliardi su hbo max

Il mese di ottobre 2025 segna un evento di grande rilievo nel panorama dell'horror cinematografico, con il ritorno di una delle franchise più redditizie e amate al mondo. La serie, nata dalla penna di Stephen King, ha saputo conquistare pubblico e critica grazie a produzioni che hanno raggiunto un totale di oltre 1,1 miliardi di dollari in tutto il mondo. In questo articolo si analizzeranno le principali novità legate al rilancio della saga, con particolare attenzione alla nuova produzione televisiva e alle sue connessioni con l'universo del celebre autore. welcome to derry riprende la franchise dopo sei anni.

