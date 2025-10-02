Welcometo derry il ritorno del franchise horror da 1.1 miliardi su hbo max
Il mese di ottobre 2025 segna un evento di grande rilievo nel panorama dell’horror cinematografico, con il ritorno di una delle franchise più redditizie e amate al mondo. La serie, nata dalla penna di Stephen King, ha saputo conquistare pubblico e critica grazie a produzioni che hanno raggiunto un totale di oltre 1,1 miliardi di dollari in tutto il mondo. In questo articolo si analizzeranno le principali novità legate al rilancio della saga, con particolare attenzione alla nuova produzione televisiva e alle sue connessioni con l’universo del celebre autore. welcome to derry riprende la franchise dopo sei anni. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
In questa notizia si parla di: welcometo - derry
Vi aspettiamo per prepararci all'uscita della nuova serie : , con : i film IT e IT – Capitolo due, e l’anteprima della serie. #ITWelcomeToDerry dal 27 ottobre in esclusiva su Sky @SkyItalia @NOWTV_It - X Vai su X
Stavolta troveremo Bill Skarsgård nel 1962 #WelcomeToDerry - facebook.com Vai su Facebook
Welcome to Derry: Bill Skarsgård conferma il ritorno nei panni di Pennywise - L'attore svedese sarà interprete e produttore di Welcome to Derry, serie che racconterà le origini del raccapricciante clown Pennywise. Come scrive movieplayer.it
IT: Welcome to Derry | Il trailer italiano della serie in arrivo su Sky - Sky ha svelato il trailer ufficiale di IT: Welcome to Derry, la serie che andrà a raccontare le origini del mito di Pennywise. universalmovies.it scrive