Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme Meloni inchioda i ProPal

"Mi sarei aspettata che i sindacati, almeno su una questione che reputavano così importante, non avessero indetto uno sciopero generale di venerdì. Il weekend lungo e la rivoluzione non stanno insieme". L'ha detto la premier Giorgia Meloni a Copenaghen, dove è in corso il vertice della Comunità politica europea, voluto dalla presidenza danese. “Nessun beneficio per il popolo palestinese” Raggiunta dai cronisti al Palazzo di Chstianborg, dove si terrà il summit, la Presidente del Consiglio ha commentato la notizia relativa allo sciopero generale indetto dai sindacati per la giornata di domani. “Continuo a ritenere che tutto questo non porti alcun beneficio al popolo della Palestina. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme". Meloni inchioda i ProPal

