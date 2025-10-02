Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme | Meloni contro lo sciopero illegittimo della Cgil

La Commissione di garanzia sugli scioperi ha dichiarato “illegittimo” lo sciopero generale proclamato da Cgil e Unione sindacati di base per oggi, 3 ottobre, per violazione dell’obbligo di preavviso previsto dalla legge 14690. Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, ha respinto immediatamente la valutazione, confermando l’agitazione e annunciando il ricorso contro la delibera dell’Autorità garante. “Il nostro sciopero è pienamente legittimo perché l’abbiamo fatto rispettando la legge 146 che prevede che di fronte a violazioni costituzionali, la messa in discussione della salute e sicurezza dei lavoratori c’è la possibilità di fare lo sciopero senza il preavviso”, ha dichiarato Landini. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “Weekend lungo e rivoluzione non stanno insieme”: Meloni contro lo sciopero “illegittimo” della Cgil

