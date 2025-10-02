Weekend di passione per chi viaggia in treno | le modifiche degli orari dei convogli per lavori a Napoli centrale

Nei giorni sabato 4 e domenica 5 ottobre e sabato 8 e domenica 9 novembre per consentire lavori di manutenzione programmata nella stazione di Napoli Centrale sarà modificato il programma di circolazione di alcuni treni del Regionale di Trenitalia.In particolare, alcuni treni del Regionale delle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: weekend - passione

“Vuole un figlio da lui”. Chiara Ferragni, passione col ricchissimo italiano e weekend super lusso

Passione a quattro ruote. C’è l’Aci racing weekend. Grande spettacolo in pista

Un weekend di impegno e passione ha visto i volontari di Plastic Free rimuovere oltre 7.500 chili di plastica e rifiuti in Piemonte! Scopri come questa mobilitazione sta cambiando il nostro ambiente e unisciti alla lotta per un futuro più pulito. Clicca per saper - facebook.com Vai su Facebook

L'oroscopo del weekend 29-30/3: Ariete favorito in amore, tanta passione per lo Scorpione - La passione sarà al massimo per lo Scorpione, e l' Ariete risulterà favorito in amore, secondo l' oroscopo del weekend 29- Scrive it.blastingnews.com

Tav e Bomba day, un weekend di passione per ferrovie e strade venete: deviazioni e interruzioni fra Vicenza e Verona - Si preannuncia un weekend di passione per i veneti che intenderanno muoversi in treno e anche in macchina. Da corrieredelveneto.corriere.it