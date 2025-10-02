Weekend cosa fare a Pisa e provincia il 4 e 5 ottobre

Ricordi e rievocazioni medievali tra Pontasserchio e Lari, oppure i tradizionali appuntamenti gastronomici con i prodotti del territorio tipici dell'inizio dell'autunno, fino all'imperdibile Pisa Book Festival: sono solo alcune delle cose da fare per godersi in tempo libero a Pisa e dintorni. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: weekend - cosa

Eventi a Napoli, cosa fare nel weekend da venerdì 25 a domenica 27 luglio 2025

Speciale weekend, cosa fare a Livorno dall'8 al 10 agosto

Cosa fare in Maremma, le proposte per il weekend: fuochi d’artificio e balli di Nomadelfia

Cosa ti proponiamo per questo weekend? ESCURSIONE GIORNALIERA ? Sabato 4 ottobre Un Balzo nel tramonto: il crepuscolo in Val di Luce (con ritorno in notturna) Tutte le info su: https://www.terreincammino.it/escursione/sabato-4-ottobre-un-bal - facebook.com Vai su Facebook

Morning Weekend – Cosa fare se un drone sorvola un’aeroporto, e altre storie - X Vai su X

Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 4 e 5 ottobre - Ricordi e rievocazioni medievali tra Pontasserchio e Lari, oppure i tradizionali appuntamenti gastronomici con i prodotti del territorio tipici dell'inizio dell'autunno, fino all'imperdibile Pisa Book ... Come scrive pisatoday.it

Weekend, cosa fare a Pisa e provincia il 27 e il 28 settembre - Dal weekend del 27 settembre prende il via 37ª edizione della Sagra della Lepre e del Cinghiale, appuntamento che ormai racconta l’identità del paese. Si legge su pisatoday.it