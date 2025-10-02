Weekend con treni a singhiozzo | attenzione per i convogli nelle stazioni di Villa Literno e Caserta

Casertanews.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lavori di manutenzione programmata alla stazione di Napoli Centrale nei weekend del 4-5 ottobre e 8-9 novembre 2025 comporteranno modifiche e cancellazioni per diversi treni regionali, Intercity e Frecciarossa, con impatti sulle tratte che collegano Villa Literno e Caserta.In particolare, alcuni. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: weekend - treni

