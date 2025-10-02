Weekend con treni a singhiozzo | attenzione per i convogli nelle stazioni di Villa Literno e Caserta
Lavori di manutenzione programmata alla stazione di Napoli Centrale nei weekend del 4-5 ottobre e 8-9 novembre 2025 comporteranno modifiche e cancellazioni per diversi treni regionali, Intercity e Frecciarossa, con impatti sulle tratte che collegano Villa Literno e Caserta.In particolare, alcuni. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: weekend - treni
Lavori tra Verona e Vicenza, stop ai treni per lavori per due weekend: le modifiche alla circolazione
Ferrovia Genova-Casella: quattro coppie di treni in servizio tutti i weekend estivi
Treni, sarà un weekend nero: già esauriti gli Intercity per Milano
Linea Brescia-Verona, stop ai treni per due weekend di ottobre - X Vai su X
Brescia-Verona, stop ai treni per lavori nei weekend di ottobre e in altri successivi mesi. Previsti bus sostitutivi con fermate intermedie. #Brescia #lavori #trasporti #treni #Verona - facebook.com Vai su Facebook
Treni a singhiozzo sulla Ancona-Roma: un viaggio può durare anche sette ore. Cosa sta accadendo - Armatevi di pazienza (e partite in largo anticipo) se dalla prossima settimana dovrete viaggiare in treno sulla tratta Ancona- Da corriereadriatico.it
Scioperano gli autonomi, treni a singhiozzo - Giornata difficile per la circolazione ferroviaria per lo sciopero proclamato dai sindacati autonomi dei ferrovieri con uno stop (tra le 21 di ieri lunedì 7 luglio, alle 18 di oggi, martedì 8 luglio) ... Scrive ansa.it