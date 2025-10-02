Weekend a Roma | 25 eventi da non perdere sabato 4 e domenica 5 ottobre
Primo weekend di ottobre, la temperatura scende e il numero di eventi sale. Con l'arrivo dell'autunno, infatti, tra cultura, musica ed eventi gastronomici, la Capitale si sbizzarrisce. A partire dai musei gratis che tornano, puntuali, la prima domenica del mese. Spazio anche al grande rap nella. 🔗 Leggi su Romatoday.it
In questa notizia si parla di: weekend - roma
Weekend a Roma, 5 eventi da non perdere sabato 30 e domenica 31 agosto
Weekend a Roma: 20 eventi da non perdere sabato 12 e domenica 13 luglio
Roma si accende nel weekend: eventi, musica, festival e sorprese sabato 12 e domenica 13 luglio
Un ultimo weekend per ballare sotto le stelle nel paradiso di Roma I Giardini ti aspettano, per l'ultima volta in questa incredibile stagione, da Giovedì a Sabato Outdoor Experience Fine Restaurant Dinner Show Private Areas Premium Mixology Vai su Facebook
#Mobilità e trasporti: weekend 27 e 28 settembre Sabato 27: alcuni cortei (Centro, zona Fiera di Roma e Quarticciolo). Diverse anche le manifestazioni culturali e sportive, mentre a S.Pietro si terrà il Giubileo dei catechisti per l'intero weekend. Domenica - X Vai su X
Roma eventi weekend. Nicola Piovani a Santa Cecilia, Alex Wyse all'Atlantico e la mostra diffusa su Corto Maltese - Piotta a Villa Lazzaroni, Elio Germano e Teho Teardo al Teatro Romano di Ostia Antica. Riporta ilmessaggero.it
Roma eventi weekend. Rose Villain al Palazzo dello Sport, Romics alla Fiera di Roma, Sveva Caetani al Maxxi e molto altro - Gli artisti del Romaeuropa Festival in più sedi. Come scrive ilmessaggero.it