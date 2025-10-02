Weekend a Napoli gli eventi da non perdere | cosa fare da venerdì 3 e domenica 5 ottobre
Il Campania Libri Festival al Palazzo Reale, concerti e film gratuiti per la chiusura di Ethnos 2025, il Festival gratuito dell'Architettura Open House Napoli, la terza edizione del Roller Skating Festival sul Lungomare Caracciolo, la Rassegna Concertistica Tutta un’altra Musica alla Domus Ars. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
