Week end a Latina e provincia | cosa fare sabato 4 e domenica 5 ottobre

È arrivato l’autunno, il caldo torrido dell’estate ci ha finalmente abbandonato, è tornato il momento di godersi tanti eventi all’aperto ma anche manifestazioni, spettacoli e tanto altro ancora. A Latina e provincia non mancano le occasioni per farlo, come sempre ce n’è per tutti i gusti e per. 🔗 Leggi su Latinatoday.it