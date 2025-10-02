Webuild Evolutio | 120 anni d’Italia raccontati attraverso le sue infrastrutture

2 ott 2025

(Adnkronos) – Cosa sarebbe l’Italia senza l’Autostrada del Sole, dove transitano ogni giorno oltre 100mila veicoli; senza la diga di Ridracoli, che assicura acqua potabile per oltre un milione di persone servendo 50 comuni della Romagna oltre che delle Marche; o ancora senza l’alta velocità ferroviaria, che dal Pendolino al Frecciarossa ha messo in movimento . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

