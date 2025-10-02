Walter Nudo dal ring alla corsia | la sfida più dura è proteggere la vista
La settimana appena trascorsa ha costretto Walter Nudo a un brusco stop, dopo che una sessione di sparring gli ha provocato un serio problema al suo occhio destro. Il racconto, diffuso attraverso i social dall’artista cinquacinquenne, descrive un cammino tra dolori intensi, timori chirurgici e, finalmente, un primo sospiro di sollievo. Desiderio di risalire sul . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: walter - nudo
“Sempre nel mio cuore”, che dolore per Walter Nudo: lutto improvviso
Walter Nudo choc: “Dolore allucinante, come un coltello nell’occhio”/ Cos’è successo: “Tornato sul ring e…” - Walter Nudo, esperienza choc alle prese con il pugilato: l’ex attore torna sul ring ma le cose non vanno come previsto. Lo riporta ilsussidiario.net
Walter Nudo e il problema all'occhio: "Dolore mai sentito, ero fuori di testa" - Walter Nudo, dal suo profilo Instagram, racconta la settimana terribile vissuta per problemi all'occhio destro. Riporta adnkronos.com