Wall Street chiude con nuovo record nonostante shutdown DJ +0,17%
Roma, 2 ott. (askanews) – Ancora una chiusura da record a Wall Street che, superata una esitazione pomeridiana, con cui gli indici si erano indeboliti a dinamiche contrastate, ha poi chiuso tutta positiva. Il Dow Jones ha siglato le contrattazioni con un più 0,17%, l’S&P 500 al più 0,06% e il Nasdaq con un rialzo dello 0,39%. Al momento gli investitori sull’azionario non sembrano troppo allarmati dallo “shutdown” delle attività governative federali determinato dal mancato accordo sul bilancio tra repubblicani e democratici. Peraltro, il presidente Usa Donald Trump ha rilanciato il braccio di ferro affermando che questa situazione potrà essere utilizzata per “tagliare sprechi, truffe” e “molte agenzie dei democratici”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: wall - street
«Ferrero a un passo dall’acquisto di Kellogg», la rivelazione del Wall Street Journal: «Accordo da 3 miliardi di dollari»
Ndivia da record a Wall Street. Sfonda quota 4mila miliardi
Borsa: Europa in ordine sparso con Wall Street, Milano -0,6%
The Street - Le news da Wall Street con @sspatti WS: S&P 500 chiude sopra 6.700, prima volta Shutdown iniziato: licenziamenti "imminenti" ADP: a settembre -32mila posti di lavoro nel settore privato Fed: Corte Suprema contro Trump, Lisa Cook per or - X Vai su X
La chiusura del governo federale Usa pesa su Wall Street e sull’Europa. Oro record, petrolio in ribasso, mentre l’inflazione nell’Eurozona sale al 2,2 per cento ? https://l.euronews.com/DIpR - facebook.com Vai su Facebook
Wall Street chiude con nuovo record nonostante shutdown, DJ +0,17% - (askanews) – Ancora una chiusura da record a Wall Street che, superata una esitazione pomeridiana, con cui gli indici si erano indeboliti a dinamiche contrastate, ha poi chiuso tutta ... Riporta msn.com
La diretta da Wall Street | Le borse Usa chiudono positive, Nasdaq +0,3%. Warren Buffett torna in pista - Berkshire Hathaway è in trattative per acquistare il business petrolchimico di Occidental Petroleum per circa 10 miliardi di dollari ... Secondo milanofinanza.it