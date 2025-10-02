Waala e Haya dalle macerie di Gaza alle aule dell' Unitus | sono riuscite a lasciare la Striscia

Viterbotoday.it | 2 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ce l'hanno fatto, seppur dopo mesi di attesa. Waala e Haya, le studentesse palestinesi che avevano vinto una borsa di studio all'Università della Tuscia ma non riuscivano a ottenere il visto, sono arrivate in Italia. “Sono riuscite, grazie al Governo italiano, a lasciare Gaza e studieranno qui. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

