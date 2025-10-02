Vuoi coccolare i ricci per lavoro? Ecco come farlo in Italia
Ami i ricci e vorresti che prenderti cura di loro diventasse un lavoro? Il Centro recupero ricci La Ninna, in provincia di Cuneo, cerca una risorsa per assistere e accudire i piccoli ospiti: pasti, pulizia, osservazione e tanta pazienza. Ecco come inviare la propria candidatura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
