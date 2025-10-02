Vuoi cenare con la mamma di Yamal? Lui non ci sarà Costa da 150 a 800 euro a Londra

Metti una sera a cena con la mamma di Lamine Yamal, al secolo, Sheila Ebana. Non sarà un gala di celebrità o un evento sportivo, ma una cena con la madre della giovane promessa del Barcellona,??Lamine Yamal. L’evento si terrà il 7 novembre al Nobu Hotel London Portman Square, e il suo punto di forza non è altro che la fama del figlio: “Incontra la madre del miglior calciatore del mondo”, recita l’invito, chiarendo che l’attenzione sarà rivolta a Sheila. Lui non ci sarà perché impegnato contro il Celta Vigo.  È stata lei stessa a condividere il messaggio sul suo profilo Instagram per promuoverlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

