Vuoi cenare con la mamma di Yamal? Lui non ci sarà Costa da 150 a 800 euro a Londra
Metti una sera a cena con la mamma di Lamine Yamal, al secolo, Sheila Ebana. Non sarà un gala di celebrità o un evento sportivo, ma una cena con la madre della giovane promessa del Barcellona,??Lamine Yamal. L’evento si terrà il 7 novembre al Nobu Hotel London Portman Square, e il suo punto di forza non è altro che la fama del figlio: “Incontra la madre del miglior calciatore del mondo”, recita l’invito, chiarendo che l’attenzione sarà rivolta a Sheila. Lui non ci sarà perché impegnato contro il Celta Vigo. È stata lei stessa a condividere il messaggio sul suo profilo Instagram per promuoverlo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: vuoi - cenare
SABATO 13.09.2025 Vi aspettiamo per ballare con @mattew_.jay_ in console Vuoi cenare insieme a noi? Prenota il tuo tavolo!! Info e prenotazioni ? Christian 349 2224048 ? Maurizio 347 4645782 - facebook.com Vai su Facebook
Lamine Yamal: 'Mamma la mia regina, io felice con la playstation' - Prima potevo fare quello che volevo: potevo uscire a bere qualcosa con i miei amici, ma ora non posso più. Lo riporta ansa.it