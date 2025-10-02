L’anno scorso fu una vittoria in casa di Nardò a inaugurare la stagione della Vuelle. In panchina c’era ancora Sacripanti. Sembrano ere geologiche fa, invece è passato solo un anno. Poi sappiamo tutti come è andata: l’addio del coach brianzolo, la squadra che sprofonda in basso alla classifica, l’arrivo di Spiro Leka, la risalita e infine l’amara uscita di scena ai play-in contro i rivali storici della Fortitudo Bologna. Quest’anno, invece, al debutto è arrivata la batosta contro Livorno e i ’de profundis’ apparsi in rete nei commenti dei tifosi, spianerebbero la strada a futuri apocalittici fatti di sangue e stridore di denti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuelle spiazzante: "Prova inimmaginabile"