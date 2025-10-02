Vredestein Quatrac conquista il primo posto nel test di Auto Bild Allrad sugli pneumatici quattro stagioni
Il Vredestein Quatrac si conferma leader nel segmento degli pneumatici all season, conquistando il primo posto nel test annuale condotto dalla prestigiosa rivista automobilistica tedesca Auto Bild Allrad. Valutato come “esemplare”, il Quatrac ha superato dieci concorrenti in una serie di prove che hanno incluso condizioni di neve, bagnato e asciutto, distinguendosi per il suo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
